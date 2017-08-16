غرفة الشارقة تُعرّف الشركات العُمانية بجائزة «التميز الاقتصادي»

دبي (الاتحاد)

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ندوة تعريفية عن «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي» لشركات القطاع الخاص في سلطنة عُمان، في ثالث محطة لها ضمن جولة للترويج لفئة «أفضل 10 منشآت خليجية» في 4 من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيمت الندوة في مقر غرفة تجارة وصناعة عُمان مؤخراً، وشارك فيها عددٌ من المسؤولين التنفيذيين لكبرى المنشآت الخاصة في سلطنة عمان ومسؤولي غرفة تجارة وصناعة السلطنة وممثلي وسائل الإعلام العماني والخليجي، وقدّم وفد غرفة الشارقة خلال الندوة شرحاً تفصيلياً عن جائزة «التميز الاقتصادي» المنبثقة عن برنامج «شبكة الشارقة س».

وقال عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة، إن الغرفة تهدف من خلال فئة «أفضل 10 منشآت خليجية» التي تم استحداثها هذا العام ، إلى المساهمة في تحسين أداء كبرى منشآت القطاع الخاص الخليجي، وصولاً إلى تعزيز ثقافة التميز والارتقاء بجودة المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى حرص غرفة الشارقة على التنسيق الدائم مع نُظرائها من الغرف التجارية والصناعية ومع الاتحادات الخليجية، موضحاً أن عقد الندوة بالتنسيق مع غرفة عُمان يأتي في إطار الحرص المشترك على تحفيز الشركات الخاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية على الإبداع إلى جانب المساهمة في تطوير وتنمية مجتمعات الأعمال الخليجية.

وقدمت ندى الهاجري منسق عام «الجائزة» عرضاً تعريفياً إلكترونياً شاملاً عن الجائزة وعن فئة «أفضل 10 منشآت خليجية»، تضمن شرحاً وافياً عن شروطها ومعاييرها وآليات ومواعيد التقديم المستندي والميداني عليها والتسجيل فيها، إلى جانب آليات التقييم والمزايا الممنوحة للفائزين في هذه الفئة من الجائزة.

وأوضحت أن الجائزة غير ربحية ومخصصة لمساعدة منشآت القطاع الخاص على مستوى دول الخليج على تحسين أدائها، حيث تتبنى نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وهو إطار شامل للإدارة تستخدمه أكثر من 30 ألف منشأة عبر العالم لدعم أصحاب الأعمال على تطبيق نموذج الجودة الذي يُعد منذ نحو 20 عاماً، الخطة الأولى لأعضاء نموذج الجودة (EFQM) وللمنشآت عبر أوروبا وخارجها لبناء ثقافة التميز والاستفادة من الممارسات الجيدة ودفع الابتكار وتحسين النتائج، ومساعدة المنشآت في تركيز اهتمامها على احتياجات المتعاملين الرئيسيين.

وأشارت إلى أن آخر فترة للتسجيل سيكون في سبتمبر المقبل لتدخل كل المنشآت في دورة تدريبية وورشة عمل شاملة في نوفمبر عن كيفية إعداد ملف التقديم، تليها مرحلة تقييم المنشآت، على أن تعلن أسماء أفضل 10 منشآت فائزة بجائزة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في فبراير 2018.

وروجت الغرفة للجائزة في إطار جولة خليجية بدأت من الكويت ثم انتقلت إلى البحرين والآن في عمان ثم السعودية في مرحلة لاحقة، وتستهدف كبرى المنشآت الخاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والتجزئة والخدمات العقارية والسياحة والضيافة و البناء والتشييد والخدمات المالية والمواصلات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والخدمات الرقمية.