«سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب» تنظم دورة «اتخاذ القرارات المالية»

رأس الخيمة (وام)

نظمت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب دورة تدريبية عملية بعنوان «اتخاذ القرارات المالية لمشروعك التجاري» لأصحاب المشاريع الأعضاء في المؤسسة والمهتمين من مجتمع الأعمال ضمن الخطة الساعية إلى تطوير وتأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المندرجة تحت مظلة المؤسسة وتوعية الراغبين في الدخول في مجال الأعمال من أبناء الوطن.

وقدم الدورة راشد سواقد استشاري دراسات الجدوى وتطوير الأعمال بمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وتناولت محاورها أنواع القرارات المالية مثل الاستثمار قصير وطويل الأجل والتمويل وتوزيع الأرباح والتحليل والتخطيط حيث تعتبر هذه القرارات من أهم قرارات الإدارة المالية بالإضافة إلى قرارات التمويل وتدور هذه المجموعة من القرارات حول كيفية الحصول على الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات وتحديد المزيج الأمثل من مصادر تمويل الاستثمارات.