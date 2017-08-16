دبي تدعو المصنعين لإنتاج سلع تحمل علامة «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

يتيح «إكسبو 2020» الفرصة لمنتجي الملابس والأدوات المنزلية لإنتاج سلع مرخصة لبيعها لزوار الحدث الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 25 مليون زائر خلال أشهر الاستضافة الستة. وخصص الحدث بالفعل فريقا لمنح التراخيص للسلع التي ستحمل علامة «إكسبو 2020» على البوابة الرقمية لطرح العقود والمناقصات.

وستباع المنتجات في منافذ مختارة في كل أنحاء الدولة، بينها، متجر المستقبل الذي تمتد مساحته على 3000 متر مربع، وأيضاً عبر الإنترنت. وستمنح التراخيص لـ5000 نوع من السلع لبيعها خلال الحدث، بهدف استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعريف العالم بالصناعات الحرفية في الملابس والأدوات المنزلية في الإمارات.

وستطرح أولى هذه المنتجات في الأسواق قبل نهاية العام الجاري. وقال المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020» دبي نجيب العلي «يوفر إكسبو 2020 فرصة لشركات المنطقة للتعريف بأحدث منتجاتها ودخول أسواق العالم من أوسع الأبواب. وما يجعل المشاركة في إنتاج سلع مرخصة أمراً مميزاً هو أن 70% من زوار إكسبو 2020، من خارج الدولة، وبعضهم يزور الدولة أو المنطقة للمرة الأولى، ما يجعلهم يقتنون منتجات ربما لم يشاهدوها قبلا، كما يشكل فرصة للتعريف بجودة منتجات المنطقة».

وهناك أيضاً بعض المنتجات المتميزة عالية الإبداع تقف وراء تصميمها عقول مبتكرة، سيجري تقديمها وطرحها كجزء من «إكسبو 2020» دبي. ووفقاً لبحث أجرته غرفة دبي العام الماضي، قُدّرت قيمة سوق الملابس والأحذية في دبي وحدها بمبلغ 12.8 مليار دولار (47 ​​مليار درهم)، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 5.5% في المبيعات منذ عام 2010. وقال العلي: «ستكون هذه المنتجات الوحيدة من نوعها والمرخصة رسمياً لتحمل العلامات التجارية الخاصة بـ«إكسبو 2020» دبي. وسيتضمن كل منتج صورة مجسمة أو رسماً بارزاً يُثبت أنه من منتجات «إكسبو 2020» دبي الأصلية. وبخصوص المواصفات، قال العلي «سنطرح مناقصات عديدة، وينبغي لأي جهة ترغب في المشاركة الرجوع إلى البوابة الرقمية الخاصة بالعقود والمناقصات، حيث سيجري طرح مناقصات مختلفة لكل نوع من أنواع السلع المطلوبة».