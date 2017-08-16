«المركزي»: الشيكات المرتجعة تسجل أدنى مستوى في يونيو

يوسف البستنجي (أبوظبي)

انخفض عدد الشيكات المرتجعة في يونيو 2017 إلى 94.26 ألف شيك، مسجلة أدنى مستوى منذ بداية العام الحالي، بتراجع 13.5 ألف شيك تعادل 12.6% مقارنة مع عدد الشيكات المرتجعة في مايو، والتي بلغت 107.8 ألف شيك، حسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

كما تظهر البيانات، أن قيمة الشيكات المرتجعة انخفضت بنحو 500 مليون درهم بنسبة 9% لتستقر عند 4.96 مليار درهم، خلال يونيو الماضي، مقارنة مع 5.46 مليار درهم قيمتها في مايو 2017، مسجلة أيضا أدنى قيمة على أساس شهري للشيكات المرتجعة في الدولة منذ بداية العام، ما يشير إلى تحسن في مستوى الملاءة المالية لعملاء البنوك، وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في تاريخ استحقاقها. وبلغ عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة في الدولة، باستخدام صورها 15.15 مليون شيك قيمتها الإجمالية 755 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، فيما بلغت حصة الشيكات المرتجعة منها 640.7 ألف شيك بقيمة إجمالية بلغت 33.9 مليار درهم.

وتظهر البيانات أن إجمالي عدد الشيكات التي دخلت المقاصة خلال شهر يونيو 2017 انخفض بنسبة 24% تقريبا ليبلغ 2.185 مليون شيك، مقارنة مع 2.7 مليون شيك في شهر مايو الذي سبقه، بانخفاض بلغ 515 ألف شيك.

ومن حيث القيمة أيضاً، سجلت قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها في يونيو 2017 تراجعاً ملموساً بلغت نسبته نحو 20% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للشيكات إلى 111.3 مليون درهم، مقارنة مع 133.5 مليون درهم قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها في شهر مايو الذي سبقه.