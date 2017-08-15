توصيف سينمائي للجحيم !

إبراهيم الملا

في سياق بصري لاهث ومشمول بالترقّب والفزع، تتداخل فيه الدقات المتواصلة للساعة، والشبيهة بنبضات متسارعة لقلب مرتعب، يتسلل المخرج كريستوفر نولان بكاميرته الملتحمة بالمكان، إلى بؤرة أحداث حربية شائكة، وإلى عين العاصفة، المتمثلة هنا في معركة «دنكيرك» المفصلية مع انطلاق شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1940، وتحديداً بين قوات الحلفاء (بريطانيا وفرنسا) وبين قوات ألمانيا النازية. ومن دون التركيز على سمت وقوام ومجاميع العدو النازي، حيث إن الحبكة المكثفة هنا تنبني وتتصاعد وتتشكل على طول الشاطئ الفرنسي «بادو كاليه» المقابل للساحل البريطاني، بوجود 400 ألف جندي ينتظرون الجلاء والخروج من هذا المأزق الجحيمي، فالعدو مهيمن من الخلف في مدن شبحية مهدّمة، والبحر ملغمّ بالطوربيدات والغواصات الألمانية الشرسة، بينما تحتل الطائرات النازية السماء، وتنكّل بالجنود المحشورين في الميناء ومن دون قدرة على المجابهة المتكافئة والتصدّي لكل هذه المفاجآت القاتلة.

«دنكيرك» هو الفيلم الأول الذي يعتمد فيه «نولان» ــ الإنجليزي المولد، الأميركي الجنسية ــ على وقائع حقيقية وتاريخية، بعد تقديمه لتسعة أعمال سينمائية لافتة اعتمد فيها على نصوصه وسيناريوهاته المستقلة بدءاً من فيلم «فولووينغ» ــ التالي ــ في العام 1998، ثم فيلم «مميمنتو» ــ تذكار ــ في العام 2000، وصولاً إلى فيلم «إنسومنيا» ــ أرق ــ في العام 2002 وفيلم «بريستيج» ــ حظوة ــ في العام 2006، ثم ثلاثية الفارس الأسود حول شخصية الكوميكس الشهيرة (الرجل الوطواط) والتي نفذها بين الأعوام 2005 و2012، وحتى آخر فيلمين له «إنسيبشن» ــ استهلال ــ في العام 2010 و «انترستيللر» ــ عالق بين النجوم ــ في العام 2014.

الانتظار الأبدي

كل هذه الأفلام وكل هذه المسيرة الفنية الحافلة استقت أجواءها من جذر فلسفي واجتماعي ونفسي متشعّب، في محاولة لاكتشاف مفاهيم أخلاقية حول الهوية الممزقة، وتأثير الظروف المعاكسة على القيم العليا، وتطور الرؤية البشرية تجاه الوجود والعالم، وهي مفاهيم صاغها نولان في هذه الأفلام بأسلوب إخراجي متفرّد يعمل في حقل تنبؤي وتحليلي أيضاً، ويقوم بشكل أساسي على خلخلة الزمن، واللعب على الخدع والإيهامات القابعة في الأحلام والذاكرة، وصولاً إلى إثراء العلاقة الغامضة والمشوقة بين اللغة البصرية والعناصر السردية.

لا يغادر نولان في فيلم (دنكيرك) منطقته السينمائية الأثيرة، رغم الأحداث الحقيقية الموجعة التي لا يمكن القفز عليها، فالتعامل مع الأرشيف المعلوماتي والتوثيقي لتلك المعركة غير المتكافئة إطلاقاً، وضعت نولان أمام تحدٍ مختلف واستثنائي مقارنة بأفلامه السابقة، فلا مجال هنا لابتكار خيالات مفترضة، أو استشراف المستقبل وإقحام الشخصيات الرئيسية في عالم هلامي يترقّى نحو المتاهة والحيرة الوجودية، والتي رأينا بصماتها التعبيرية الغائرة في أفلامه التي حققها قبل (دنكيرك).