ابن نومة يصيب الهدف في «رماية الذيد»



تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018 الذيد (الاتحاد) اختتمت بطولة الرماية المجتمعية تحت شعار أهل العطاء المخصصة للفئة العمرية فوق خمسين عاماً التي استضافتها صالة الرماية بنادي الذيد وسبقتها تدريبات مفتوحة للمشاركين لمدة ثلاثة أيام. وأقيمت البطولة برعاية من مجلس الشارقة الرياضي وتميزت بمشاركة واسعة من جميع أبناء المجتمع وخصصت لرماية البندقية وضع الجلوس 10 م ضغط هواء.‏‭ ‬وأسفرت ‬النتائج ‬عن ‬فوز ‬خليفة ‬عبد ‬الله ‬بن ‬نومة ‬بالمركز ‬الأول ‬وحل ثانياً ‬مبارك ‬عبيد ‬دلموك ‬والثالث ‬ضاوي ‬راشد ‬الطنيجي ‬والرابع ‬عبد ‬الله ‬الزحمي ‬والخامس ‬سلطان ‬سالم ‬الكتبي ‬والسادس ‬غريب ‬مرخان ‬والسابع ‬راشد ‬خصوني ‬والثامن ‬علي ‬محمد ‬الزحمي. وفي ختام البطولة، قام كل من سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد بتوزيع الجوائز على الفائزين، بحضور جميع منتسبي النادي من موظفين وإداريين.‏‭