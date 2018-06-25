ابن نومة يصيب الهدف في «رماية الذيد»

الذيد (الاتحاد)
اختتمت بطولة الرماية المجتمعية تحت شعار أهل العطاء المخصصة للفئة العمرية فوق خمسين عاماً التي استضافتها صالة الرماية بنادي الذيد وسبقتها تدريبات مفتوحة للمشاركين لمدة ثلاثة أيام.
وأقيمت البطولة برعاية من مجلس الشارقة الرياضي وتميزت بمشاركة واسعة من جميع أبناء المجتمع وخصصت لرماية البندقية وضع الجلوس 10 م ضغط هواء.
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وفي ختام البطولة، قام كل من سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد والدكتور حمود خلف سالم مدير نادي الذيد بتوزيع الجوائز على الفائزين، بحضور جميع منتسبي النادي من موظفين وإداريين.