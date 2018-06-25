«أكاديمية فاطمة للرياضة» تطلق مخيمها الصيفي الثاني

أبوظبي (وام)
أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظيم مخيمها الصيفي الثاني للبنات في أبوظبي في الفترة من 8 يوليو و2 أغسطس المقبلين، حيث يشمل برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة الرياضية.
ويتيح المخيم الصيفي الذي يقام في نادي أبوظبي للسيدات وتم افتتاحه مؤخراً والمصمم وفق أعلى المعايير العالمية للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5 و15 عاماً فرصة الاستمتاع بمجموعة كبيرة ومشوقة من الرياضات بما في ذلك السباحة والجمباز والفنون القتالية المختلطة، إضافة إلى عدد من الرياضات الجماعية، مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وسباقات المضمار وألعاب الميدان.
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وقالت فاطمة العلي من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «إن المخيم يعد أحد الطرق المثالية للحفاظ على النشاط خلال فصل الصيف وقضاء أوقات ممتعة في الوقت ذاته»، موضحة أن الأكاديمية تسعى من خلال المخيم إلى توفير أحدث المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات المرأة الاجتماعية والصحية والبدنية وتلهمها لتنهض بدورها كعنصر فاعل في مجتمع يسوده النشاط والسعادة.
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