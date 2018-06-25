«أكاديمية فاطمة للرياضة» تطلق مخيمها الصيفي الثاني

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظيم مخيمها الصيفي الثاني للبنات في أبوظبي في الفترة من 8 يوليو و2 أغسطس المقبلين، حيث يشمل برنامجاً حافلاً من الفعاليات والأنشطة الرياضية.

ويتيح المخيم الصيفي الذي يقام في نادي أبوظبي للسيدات وتم افتتاحه مؤخراً والمصمم وفق أعلى المعايير العالمية للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5 و15 عاماً فرصة الاستمتاع بمجموعة كبيرة ومشوقة من الرياضات بما في ذلك السباحة والجمباز والفنون القتالية المختلطة، إضافة إلى عدد من الرياضات الجماعية، مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وسباقات المضمار وألعاب الميدان.

وتحظى المشاركات بفرصة الانضمام إلى ورش عمل فنية ومشاهدة الأفلام والإبداع في الفنون والحرف اليدوية، بجانب سلسلة من الدروس للتعلم على يد نخبة المواهب المحلية، بمن فيهن مدربة كرة القدم حورية الطاهري التي لعبت دوراً رائداً في تطوير ثقافة كرة القدم النسائية في الدولة وسلمى البوسعيدي لاعبة الفريق الأول في نادي النصر أول فريق وطني لكرة السلة.

وقالت فاطمة العلي من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «إن المخيم يعد أحد الطرق المثالية للحفاظ على النشاط خلال فصل الصيف وقضاء أوقات ممتعة في الوقت ذاته»، موضحة أن الأكاديمية تسعى من خلال المخيم إلى توفير أحدث المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات المرأة الاجتماعية والصحية والبدنية وتلهمها لتنهض بدورها كعنصر فاعل في مجتمع يسوده النشاط والسعادة.

ومن المقرر إدراج الفتيات في المخيم الصيفي ضمن ثلاث فئات عمرية الأولى تضم الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 5-6 أعوام والثانية للفتيات من 7 إلى 10 أعوام والثالثة للفتيات من 11 إلى 15 عاماً.. فيما ستقام الفعاليات كل يوم اعتباراً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً.