«دريان».. نجم جديد لخيول ياس

أبوظبي (الاتحاد)

بزغ نجم جديد لخيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من خلال النجم اللافت للأنظار «دريان» بإشراف دي جوليمين، وبقيادة الكساندر غافلان، والذي حقق فوزاً غير اعتيادي في أكبر الألقاب بسباق بطولة فرنسا للخيول العربية الأصيلة كوب دو فرانس المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات لمسافة 1600 متر، والذي أقيم بمضمار شانتييه العريق في فرنسا.

وخاضت التحدي 6 خيول من النجوم الناشئة التي تسعى لتسجيل اسمها في السباقات الكبرى، وجاءت انطلاقة «دريان» بصورة بطيئة من البوابات، ولكن فارسه الكساندر غافلان، آثر عدم الدفع بمهره القوي وظل في الصفوف الخلفية.

وعندما وصلت الخيول إلى عمق المستقيم، قام الفارس غافلان بحث جواده لبذل مزيد من الجهد، وبالفعل تسلل المهر «دريان» بانسيابية من الصفوف الخلفية، وبدأ في تجاوز منافسيه واحداً تلو الآخر دون أدنى مجهود حتى وصوله خط النهاية.

وجاء فوز «دريان» المنحدر من نسل «مهاب» والفرس «هبوب» ناجزاً، بفارق 0,75 طول عن «فيتا» لخالد خسروزمان، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة مكسيم جيون، فيما جاء في المركز الثالث «مارد» بإشراف اي فاتريجانت وبقيادة ثيو باشلوت.

وكان «دربان» البالغ من العمر ثلاث سنوات المنحدر من نسل «مهاب»، والفرس «هبوب» ابنة «أكبر»، قد حقق الفوز في مشاركته الوحيدة التي خاضها في سباق بري نورنيز لمسافة 1600 متر، والذي أقيم في بداية شهر يونيو بمضمار تولوز.

وجاء فوز «دريان» بصورة خاطفة، حيث انتزع الفوز بفارق 0,75 طول عن «غرافة» بقيادة الفارس اوليفييه بيليه، فيما جاء في المركز الثالث «شامباساك» بقيادة مايكل فورست، وسجل البطل زمناً قدره 1:52:90 دقيقة.

وأشاد مسلم العامري مدير «ياس لإدارة سباقات الخيل»، بالنجم الجديد «دريان» المولود في مزرعة الوثبة من نسل «مهاب» والفرس المنجبة «هبوب»، مؤكداً أن هذا النجم ينتظره مستقبل كبير، حيث ما زال ناشئاً في سن ثلاث سنوات.