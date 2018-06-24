سمسار فرنسي يبرم صفقات بـ6.6 مليار دولار في يوم واحد

لندن، باريس (رويترز)

أظهرت سجلات أن سمساراً في فرنسا أبرم عقوداً آجلة لأسهم بقيمة 6.6 مليار دولار في يوم واحد ما أثار تساؤلات بين المستثمرين عن كيفية تكوين هذا المركز الضخم رغم أن حسابه ليس به سوى 20 ألف يورو.

وتم تشديد القيود الداخلية وإجراءات الحماية في الشركات المالية العقد الماضي بعد خسارة سمسار يدعى جيروم كيرفيل، 5.7 مليار دولار في بنك «سوسيتيه جنرال»، لمنع سماسرة أفراد من تكوين مثل هذه المراكز الكبيرة.

إلا أن سجلات التداول أظهرت أن السمسار هارونا تراوري اشترى 43 ألفاً و941 عقداً آجلاً على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بـ 5.3 مليار دولار و34 ألفاً، و388 عقداً آجلاً على مؤشر «يورو ستوكس 50» بـ 1.2 مليار يورو في 29 يونيو 2016 عبر شركة «فالبوري كابيتال» للسمسرة في لندن. وأكد بتراوري (41 عاماً) أشار إبرام الصفقات وقال إنها نجمت عن خطأ لأنه في البداية اعتقد أن التعاملات تجري على منصة للتدريب لا تسري عليها القيود، اتضح لاحقا أنها منصة تداول حية.

ويقاضي تراوري حالياً فالبوري كابيتال المحاكم الفرنسية لحجبها مكاسب تصل إلى 11 مليون دولار عن الصفقات التي أبرمها.

وبحسب رسالة إلكترونية من فالبوري كابيتال لتراوري فإن الحد اليومي للصفقات التي يسمح بها حساب السمسار الفرنسي البالغ 20 ألف يورو هو 10 عقود آجلة يومياً فقط.

وقال طارق المرهري رئيس قاعة كريشندو الفرنسية للتداول في باريس، إنه كان ثمة خطأ في حساب تراوري لدى شركة السمسرة. وأضاف أن الخطأ سمح لتراوري بإبرام عدد غير محدود من العقود على نظام تدرب على استخدامه لمدة 8 أسابيع فقط.

وأوضح أن المراكز الضخمة التي أبرمها تراوري تزيد عدة مرات عما يسمح به عادة للسماسرة ذوي الخبرة في البنوك الاستثمارية خلال يوم واحد.