سمسار فرنسي يبرم صفقات بـ6.6 مليار دولار في يوم واحد

لندن، باريس (رويترز)
أظهرت سجلات أن سمساراً في فرنسا أبرم عقوداً آجلة لأسهم بقيمة 6.6 مليار دولار في يوم واحد ما أثار تساؤلات بين المستثمرين عن كيفية تكوين هذا المركز الضخم رغم أن حسابه ليس به سوى 20 ألف يورو.
وتم تشديد القيود الداخلية وإجراءات الحماية في الشركات المالية العقد الماضي بعد خسارة سمسار يدعى جيروم كيرفيل، 5.7 مليار دولار في بنك «سوسيتيه جنرال»، لمنع سماسرة أفراد من تكوين مثل هذه المراكز الكبيرة.
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ويقاضي تراوري حالياً فالبوري كابيتال المحاكم الفرنسية لحجبها مكاسب تصل إلى 11 مليون دولار عن الصفقات التي أبرمها.
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وقال طارق المرهري رئيس قاعة كريشندو الفرنسية للتداول في باريس، إنه كان ثمة خطأ في حساب تراوري لدى شركة السمسرة. وأضاف أن الخطأ سمح لتراوري بإبرام عدد غير محدود من العقود على نظام تدرب على استخدامه لمدة 8 أسابيع فقط.
وأوضح أن المراكز الضخمة التي أبرمها تراوري تزيد عدة مرات عما يسمح به عادة للسماسرة ذوي الخبرة في البنوك الاستثمارية خلال يوم واحد.