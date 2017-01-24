البرلمان: جهات مدعومة سياسياً وراء تصاعد الخطف والقتل

بغداد (وكالات)
قالت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس: إن وتيرة حالات الخطف والقتل تزايدت في البلاد من قبل «العصابات المنظمة» وجهات تدعي أنها مدعومة من أطراف سياسية، دون الإشارة إلى أسمائها.
وأوضحت اللجنة في بيان أن «حالات الخطف والقتل تصاعدت في الآونة الأخيرة في عموم محافظات العراق بشكل كبير».
|
|
وتابعت اللجنة في بيانها: «ومقابل هذه الانتصارات في قواطع العمليات العسكرية، نشهد ترديا واضحا في معالجة الوضع الأمني في المناطق الآمنة وانتشار هذه العصابات التي أصبحت تشكل هاجس خوف وقلقا للمواطنين العزل».
وطالبت اللجنة رئيس الوزراء حيدر العبادي والقادة الأمنيين «بوضع خطط أمنية تقضي على هذه العصابات، وأن يتحملوا مسؤولياتهم في حماية المواطنين».