175 مليون دولار إيرادات أنشطة التمويل

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت إيرادات أنشطة التمويل للتنمية 175 مليون دولار بزيادة قدرها 17 مليون دولار عن العام السابق، كما ساهم ربح المحفظة الاستثمارية في زيادة دخل الصندوق بـ 156 مليون دولار، وساهم تقييم العملة في تحقيق مكاسب تقدر بـ 9 ملايين دولار.

ووصل إجمالي موجودات الصندوق بنهاية عام 2017 إلى 7.318 مليون دولار أميركي موزعة بنسبة 64% أصول تمويلية للتنمية و26% موجودات للمحفظة الاستثمارية في حين المتبقي يمثل مستحقات البلدان الأعضاء والممتلكات والمعدات. وبلغ إجمالي الحقوق 7.129 مليون دولار، وهو ما يمثل 97% من إجمالي الأصول، مما يدل على قوة رأس المال في الميزانية العمومية «لأوفيد»، كما ارتفع الاحتياطي في نهاية عام 2017 ليبلغ 2.867.2 مليون دولار مقارنة بمبلغ 2.740.3 مليون دولار في عام 2016. وتم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقرير المتعلق بعمليات المنح المنفذة في عام 2017 والمخصصات السنوية للمنح لعام 2018 التي وافق عليها مجلس الإدارة، حيث تلقت وحدة المنح والمساعدة 885 طلباً للحصول على منح في عام 2017، بما في ذلك 122 طلباً لدعم المشاريع في فلسطين. وتمت الموافقة على 65 طلباً منها بقيمة إجمالية تبلغ 22.239.173 دولار أميركي، من إجمالي الموارد المتاحة البالغة 22.631.745 دولار أميركي، وتم توجيه هذه المنح من خلال 55 منظمة شريكة لدعم مشاريع تغطي 56 دولة. ووفقاً للمنهجية المعتمدة تم تحديد مخصصات المنح السنوية لعام 2018 بحيث يكون مخصص المنح المقترح 22.392.572 دولار أميركي، بما في ذلك مبلغ 392.572 دولار أميركي).