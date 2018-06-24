«الإمارات العالمية للألمنيوم» تتسلم أول شحنة بوكسيت من غينيا تزن61 ألف طن

حاتم فاروق (أبوظبي)

تسلمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس أول شحنة من خام البوكسيت تمهيداً لبدء تشغيل مصفاتها لتكرير الألومينا التي يجري بناؤها حالياً في منطقة الطويلة ضمن مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبي.

وقد أبحرت الشحنة التي يبلغ وزنها 61.450 طن من شركة «غينيا للبوكسيت» إلى دولة الإمارات قادمةً من جمهورية غينيا غرب أفريقيا مستغرقة 33 يوماً. وبمجرد أن تبدأ مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا الإنتاج بكامل طاقتها، ستتولى شركة «غينيا للبوكسيت» توريد خمسة ملايين طن تقريباً من البوكسيت إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كل عام.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر تكرير الألومينا نشاطاً صناعياً جديداً في دولة الإمارات، وهذه الشحنة من البوكسيت هي الأولى من نوعها على الإطلاق على الصعيد المحلي. وبينما يعمل آلاف العمال جاهدين في الوقت الحالي للانتهاء من بناء مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا، نتطلع لرؤية باكورة إنتاجنا خلال النصف الأول من العام المقبل».

وأضاف كلبان في تصريح لـ«الاتحاد»: «نسعى إلى تطوير وتوسيع أعمالنا في مجال التعدين والصهر ضمن سلسلة قيمة صناعة الألمنيوم، بهدف تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تأمين الموارد الطبيعية التي يحتاجها القطاع في الدولة، إلى جانب خلق مصادر دخل جديدة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم».