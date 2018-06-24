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واصلت أعمال بناء مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا

«الإمارات العالمية للألمنيوم» تتسلم أول شحنة بوكسيت من غينيا تزن61 ألف طن
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تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

تسلمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس أول شحنة من خام البوكسيت تمهيداً لبدء تشغيل مصفاتها لتكرير الألومينا التي يجري بناؤها حالياً في منطقة الطويلة ضمن مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبي.

وقد أبحرت الشحنة التي يبلغ وزنها 61.450 طن من شركة «غينيا للبوكسيت» إلى دولة الإمارات قادمةً من جمهورية غينيا غرب أفريقيا مستغرقة 33 يوماً. وبمجرد أن تبدأ مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا الإنتاج بكامل طاقتها، ستتولى شركة «غينيا للبوكسيت» توريد خمسة ملايين طن تقريباً من البوكسيت إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كل عام.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يعتبر تكرير الألومينا نشاطاً صناعياً جديداً في دولة الإمارات، وهذه الشحنة من البوكسيت هي الأولى من نوعها على الإطلاق على الصعيد المحلي. وبينما يعمل آلاف العمال جاهدين في الوقت الحالي للانتهاء من بناء مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا، نتطلع لرؤية باكورة إنتاجنا خلال النصف الأول من العام المقبل».

وأضاف كلبان في تصريح لـ«الاتحاد»: «نسعى إلى تطوير وتوسيع أعمالنا في مجال التعدين والصهر ضمن سلسلة قيمة صناعة الألمنيوم، بهدف تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تأمين الموارد الطبيعية التي يحتاجها القطاع في الدولة، إلى جانب خلق مصادر دخل جديدة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم».

وأشار إلى أن استلام أول شحنة بوكسيت يمثل إنجازاً بارزاً في مسيرة تطوير مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا، المشروع الضخم الذي يعمل على تنفيذه حالياً أكثر من 13000 شخص، والتي نتوقع دخولها حيز الإنتاج خلال النصف الأول من العام 2019، مؤكداً أن المصفاة ستعمل على تكرير البوكسيت- باعتباره المادة الخام الأولى التي يتم استخلاص الألمنيوم منه- ليتحول إلى الألومينا، المادة المستخدمة في تغذية مصاهر الألمنيوم. ... المزيد
     
 

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