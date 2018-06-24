التضخم تراجع %0.4 خلال مايو الماضي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مركز الإحصاء - أبوظبي، أن التضخم في أسعار المستهلك قد بلغ 3.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي خلال الأشهر الخمسة الأولى 111.9% من عام 2018، بينما كان 107.9% للفترة نفسها من عام 2017.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 3.2% خلال مايو 2018 مقارنة بالرقم القياسي للفترة نفسها من العام 2017. ‬بينما ‬انخفض ‬بنسبة ‬0.4% ‬خلال مايو ‬من ‬عام ‬2018 ‬مقارنة ‬بالرقم ‬القياسي ‬لأبريل ‬من ‬عام ‬2018.

كما أوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، حيث أشار المركز إلى أن مجموعة «النقل» ساهمت بنسبة 37.9% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 10.0%، كما ساهمت مجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 16.7% من مجمل معدل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 12.1%.

أما مجموعة «سلع وخدمات متنوعة»، فقد ساهمت بنسبة 15.5% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 8.0%.ومن جانب آخر، فإن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» أسهمت في تخفيض نسبة التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وذلك بنسبة 30.8%، وقد جاء هذا الأثر نتيجة انخفاض معدل أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 3.3%.

كما أوضح المركز ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحتي الرفاه «الدنيا» و«المتوسطة» بنسبة 3.4%، وارتفعت بنسبة 3.9% لشريحة الرفاه العليا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

ومن جانب آخر، فقد أثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 4.0%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3.3%، كما ارتفعت شريحة الأسر الجماعية بنسبة 3.7%.

وأوضح المركز أن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 46.6% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي، والذي بلغت نسبته 3.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 45.4% ومنطقة الظفرة بنسبة 8.1% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال نفس فترة المقارنة.