المستوطنون يواصلون استفزازاتهم في ساحات الأقصى

القدس المحتلة (وكالات) عبدالرحيم حسين، علاء مشهراوي (رام الله، غزة)

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، ترافقهم حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في المسجد، حيث تجولوا في مناطق وجود المصلين الفلسطينيين وحلقات العلم والذكر.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب المسجد فرض إجراءاتها وقيودها على دخول المصلين، واحتجزت البطاقات الشخصية لبعضهم، خاصة الشبان والنساء. ورغم إجراءات الاحتلال، إلا أن ساحات وأروقة الأقصى تشهد وجوداً للمصلين من أهل القدس والداخل المحتل، الذين توزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وتصدوا بهتافات التكبير لاقتحامات المستوطنين.

ويتعرض المسجد يومياً عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال في محاولة لبسط السيطرة المطلقة على المسجد، وفرض مخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً.

إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال فجر أمس حملة مداهمات اعتقلت خلالها شبانا فلسطينيين في كل من طولكرم وبيت لحم والخليل. واقتحمت هذه القوات ساحة المهد وتم إغلاق حاجز الكونتينر شمال بيت لحم في كلا الاتجاهين ومخيم الجلزون برام الله، إضافة إلى اقتحام بلدة أبوديس شرقي القدس المحتلة، كما اقتحمت بلدة سلوان، واعتقلت عدداً من الشبان اللذين تصدوا لهم بالحجارة.