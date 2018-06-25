أسهم التأمين السعودية تصعد مع رفع حظر قيادة المرأة



تاريخ النشر: الإثنين 25 يونيو 2018 دبي (رويترز) حققت أسهم شركات التأمين السعودية مكاسب كبيرة، أمس، على أمل تنامي أنشطة التأمين مع بدء المرأة قيادة السيارة في السعودية. رفع هذا البورصة السعودية المتفوقة على سائر أسواق المنطقة، مواصلة الاستفادة من إعلان ام.اس.سي.آي الأسبوع الماضي، إضافة سوق الأسهم بالمملكة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة. وارتفع المؤشر السعودي 1.8% أمس، وسط مكاسب واسعة لقطاعات التأمين والبنوك والبتروكيماويات. وتصدرت أسهم التأمين المكاسب، حيث صعد سهم الراجحي للتأمين التعاوني عشرة بالمئة، وساب تكافل والسعودية الهندية للتأمين التعاوني 7.9% و4.8% على الترتيب.