«نفط الشارقة» تبدأ تشغيل مشروع خلط الغاز النفطي المسال وتحميله

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، بدء تشغيل مشروع خلط الغاز النفطي المسال وتحميله في مجمع الصجعة في الشارقة.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، حرص المؤسسة على تلبية الطلب المتزايد على الغاز النفطي المسال، وتنفيذ المشروعات ذات الصلة، وذلك وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال إن المشروع الجديد الذي يتوافق مع أهداف المؤسسة وتوجهاتها المستقبلية، يأتي نتيجة دراسة أجريت عام 2016 وأكدت تزايد الطلب على الغاز النفطي المسال في السوق المحلي، وكذلك في المنطقة.

وبين الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، تعمل منذ تأسيسها في ثمانينيات القرن الماضي، على إنتاج اثنين من مكونات الغاز النفطي المسال (البروبان والبيوتان) للتصدير فقط، نظراً لجاذبية الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الطلب المحلي المتزايد على الغاز النفطي المسال، يتيح للمؤسسة فرصة تنويع نشاطها التجاري ليشمل مزج نتاجها من البروبان والبيوتان، وبيعه محلياً كبديل إضافي للتصدير.

وقال حاتم الموسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية: «يساهم المشروع الجديد الذي يعد إضافة جوهرية لمحفظة منتجات مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، في جعل الشارقة مزوداً رئيساً للغاز النفطي المسال، ويمثل هذا خطوة مهمة في تحقيق رؤيتنا للاستفادة من أصولنا الحالية في توسيع نشاطنا التجاري، من خلال توفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة لسوقنا المحلية».

وتشمل المرحلة التي بدأ تشغيلها من المشروع مرافق المزج، ومرافق تحميل صهاريج الطرق، واستخدام سعة التخزين الحالية. وقد صممت البنية التحتية الجديدة لاستيعاب أي توسع مستقبلي للمشروع.

وسيتم تشغيل المشروع بشكل آلي بالكامل، في ظل الالتزام بمعايير فنية، ومعايير أمان عالمية المستوى.