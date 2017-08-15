الإمارات تستعرض في جنيف جهود مكافحة التمييز العنصري

دبي، جنيف (الاتحاد)

شارك محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ضمن وفد الدولة، في أعمال اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، وعرض تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة الثاني بشأن «اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري كافة»، خلال جلسة عقدت في جنيف، بصفته ممثلاً لمنظمات المجتمع المدني الذي ضم ممثلين عن الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة.

وأشاد الكعبي بالملف الذي عرضته اللجنة لتقرير الدولة الثاني لاتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري كافة والذي يتضمن إنجازات دولة الإمارات في حماية حقوق المواطنين والمقيمين في الدولة في ظل احتضان الدولة أكثر من 200 جنسية يعيشون ويعملون بكرامة وتقدير وانسجام ويحظون بالعدالة ومساواة.

وأعرب عن بالغ سروره بما ذكرته السيدة كريكلي أنستازيا رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري، بتسليم الدولة تقريرها الدوري الذي ثمنت المعلومات الواردة فيه والتي تتضمن سجل تطور الدولة في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بجهودها في القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وثمنت النقاش والحوار البناء مع وفد الدولة، الذي ضم مختلف الجهات المعنية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وبما حققته دولة الإمارات من تطور مطرد في مجال حقوق الإنسان، والتسامح والتعايش السلمي.