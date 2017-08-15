«الصحة العالمية»: 2000 حالة وفاة ونصف مليون مصاب بالكوليرا

جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أنها سجلت نصف مليون إصابة بوباء الكوليرا في اليمن، وما يقرب من 2000 حالة وفاة، منذ أن بدأ الوباء يتفشى في البلاد نهاية أبريل الماضي. وقالت المنظمة، في بيان أمسن، إن «إجمالي عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن هذا العام، بلغ نصف مليون، إضافة إلى ما يقرب من 2000 شخص توفوا بهذا الوباء، منذ أن بدأ في الانتشار سريعا نهاية أبريل الماضي». وأضافت المنظمة أن «عدد الحالات التي يتم تسجيلها انخفض بصورة عامة منذ أوائل شهر يوليو الماضي، وخاصة في المناطق الأكثر تضرراً من المرض، ولكن المرض القاتل الذي ينتقل عبر المياه استمر في الانتشار في البلاد، ويصيب ما يقرب من 5000 شخص يوميا». وأشارت المنظمة إلى أن وباء الكوليرا ينتشر على نطاق واسع في اليمن نتيجة تدهور الأوضاع الصحية وشبكات الصرف، وانقطاع امدادات المياه، وعجز الملايين من السكان عن الحصول على مياه نظيفة، إضافة إلى التوقف عن جمع النفايات في المدن الكبرى.

كما لفتت المنظمة في بيانها إلى الظروف شديدة الصعوبة التي تعمل خلالها الطواقم الطبية في اليمن، حيث يعاني آلاف الناس من الأمراض دون وجود مستشفيات كافية، وأيضا العجز في الأدوية والمياه النظيفة. يذكر أن الكوليرا هو التهاب معوي ينتقل للإنسان من المياه الملوثة، ويسبب إسهالا شديدا، قد يكون مميتا إذا لم يتلق المصاب العلاج المناسب سريعا.