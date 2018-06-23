ترامب: كوريا الشمالية ما زالت تشكل تهديداً نووياً رغم القمة مع كيم

واشنطن (أ ف ب)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول، الترسانة النووية الكورية الشمالية بأنها «تهديد استثنائي وغير عادي»، مبرراً بذلك استمرار فرض عقوبات على بيونج يانج بعد عشرة أيام فقط من لقائه التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-اون.

وكان ترامب صرح في اليوم التالي للقمة التي عقدت في 12 يونيو في سنغافورة «يمكنك النوم مطمئنين هذه الليلة».

غير أن بياناً رئاسياً أُرسل إلى الكونغرس الجمعة جاء بلهجة مختلفة تماما وأوضح السبب الذي سيجعل واشنطن تبقي العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضها الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، على بيونج يانج.

وكتب ترامب أمس في البيان أن «وجود وخطر انتشار أسلحة يمكن أن تستخدم كمواد انشطارية في شبه الجزيرة الكورية، وأفعال حكومة كوريا الشمالية وسياساتها، ما زالت تشكّل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي وللسياسة الخارجية ولاقتصاد الولايات المتحدة».