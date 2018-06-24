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عريقات: الجولة هدفت لشطب «الأونروا» وقضية اللاجئين

الرئاسة الفلسطينية: زيارة المبعوثين الأميركيين إلى طريق مسدود
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تاريخ النشر: الأحد 24 يونيو 2018

رام الله (الاتحاد)

أكدت الرئاسة الفلسطينية أمس، أن زيارات مبعوثي الإدارة الأميركية للمنطقة ستؤدي إلى طريق مسدود ما دام هناك تجاوز للسلطة الفلسطينية وموقفها من ضرورة قيام دولة وحل قضية اللاجئين.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس «إن الجولات الأميركية المتعددة للمنطقة واستمرار البحث عن أفكار أو الإعداد لصفقة أو خطة، متجاوزة القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من القدس وإقامة الدولة الفلسطينية وقضية اللاجئين، لن تؤدي سوى إلى طريق مسدود».

وأضاف في بيان صحفي «على الوفد الأميركي التخلص من الوهم القائم على إمكانية خلق حقائق مزيفة، من خلال مناورات سياسية تسوق لتلك الأوهام، ومحاولة تزييف التاريخ».

وقال أبو ردينة رداً على قضية المساعدات الإنسانية «رغم ثقل الاعتبارات الإقليمية، فإن هناك أموراً لا يمكن وزنها بالذهب والمساعدات الإنسانية، وحلولا تحاول أن تختصر مواجهة تاريخية عمرها أكثر من مائة عام». وقال أبو ردينة «نتمنى أنه بعد انتهاء جولات الوفد الأميركي للمنطقة، أن تدرك الإدارة الأميركية وتستوعب ضرورة التوقف عن السعي لبدائل سياسية وهمية».

وأضاف «إن السلام الحقيقي يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية القائمة على مبدأ حل الدولتين المدعوم من المجتمع الدولي، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، من خلال وضع آلية دولية تعيد التوازن والثقة بإمكانية العودة إلى مسار السلام الصحيح». ... المزيد
     
 