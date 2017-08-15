تشيلسي: تغريم كوستا 300 ألف استرليني

لندن (د ب أ)

تعرض الإسباني دييجو كوستا مهاجم تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لعقوبة خصم أسبوعين من راتبه بسبب غيابه عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويتواجد كوستا حالياً في البرازيل وقال لصحيفة «دايلي ميل» أنه يعتقد بأن تشيلسي يحاول الحيلولة دون عودته لفريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وتردد أن قيمة الغرامة المالية التي فرضها تشيلسي على كوستا تبلغ 300 ألف جنيه استرليني.

وانتقد كوستا الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بعدما أرسل له رسالة نصية في وقت سابق من الصيف، يخبره فيها بأنه لم يعد مرغوب به في النادي.

وهدد كوستا بقضاء العام الأخير من عقده مع تشيلسي في البرازيل، ثم يرحل دون مقابل في العام المقبل.

وأوضح : مستعد للبقاء عام في البرازيل دون لعب، حتى لو فرضت علي غرامة مالية كبيرة من تشيلسي، سأعود أقوى.

ولم يشارك كوستا في تدريبات تشيلسي منذ تتويج الفريق بلقب الدوري في مايو الماضي. ويرغب أتلتيكو مدريد في استعادة اللاعب الذي سجل له 54 هدفا خلال 100 مباراة قبل بيعه لتشيلسي في 2014 مقابل 32 مليون جنيه استرليني.