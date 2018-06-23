اليماني يحذر من خطر بقاء ميناء الحديدة بيد الميليشيات

عدن (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن بقاء ميناء الحديدة بأيدي ميليشيات الحوثي الانقلابية لتلقي السلاح والصواريخ من إيران عبره يمثل خطراً كبيراً على أمن واستقرار دول المنطقة. وقال، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، إنه لم يعد ممكناً التزام الصمت حيال تهديدات الميليشيات للملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، موضحاً أن الحكومة الشرعية وبالتفاهم مع دول التحالف العربي قررت إنقاذ أبناء الحديدة ‏بعد استنفاد السبل السلمية كافة مع الحوثيين.

وأعلن الوزيران دعمهما جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث في إيجاد حل سلمي لمسألة الحديدة، وأعربا عن أملهما في أن يتمكن من إقناع الميليشيات بتسليم المدينة والميناء سلميا دون تعريضهما للدمار وتهديد حياة المدنيين داخل المدينة. وأكدا أن المساعدات الإغاثية بدأت فعلياً في الوصول إلى الحديدة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و«الهلال الأحمر» الإماراتية.