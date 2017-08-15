اتحاد السباحة يتهيأ للبطولة الخليجية

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة المنتخبات في اتحاد السباحة، برئاسة جمعة البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة، اجتماعاً حضره كل أعضاء اللجنة والجهاز الفني والإداري للمنتخبات الوطنية، وخليفة الكعبي عضو مجلس الإدارة والمدير المالي، والمصري أحمد الغيطاني مدرب منتخبنا الوطني.

وحضر أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب من الكادر المواطن المكون من أحمد الجهوري مدير المنتخبات، ومروان حافظ، صالح بخيت، نبيل آل علي، مدربي منتخب، وعمر المهري، حمد عارف إداريين، ومصطفى مرسال مدرب اللياقة البدنية، وعمرو بدوي السكرتير الفني للاتحاد.

وحرص البلوشي رئيس اللجنة، على نقل شكر وتقدير أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة للجهاز الفني للمنتخب الوطني، على ما يقومون به من مجهود منذ أن انطلقت فترة الإعداد بداية يوليو الماضي، ويستمر حتى موعد بداية العام الدراسي الجديد في مطلع الشهر المقبل، مؤكداً أن العمل المتواصل هو طريق المنتخب لاستعادة اللقب الخليجي في شهر أكتوبر المقبل في البطولة التي تقام في السعودية.

وطلب البلوشي من الجهاز الإداري المواطن وأحمد الجهوري مدير المنتخبات، السعي إلى حل أي مشكلة قد تقف أمام الجهاز الفني وانتظام التدريبات في المعسكر قبل الدخول في الموسم الدراسي الجديد، كما تم وضع خطة منظمة أساسها التواصل مع الأندية لضمان استمرار حصول السباحين على الحمل التدريبي المناسب أثناء العام الدراسي وقبل انطلاق البطولة الخليجية في أكتوبر المقبل.