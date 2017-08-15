السويدي يشارك في «تنفيذي آسيوي التايكواندو»

دبي (الاتحاد)

شارك زايد خليفة بن قصمول السويدي نائب رئيس اتحاد التايكواندو، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، في اجتماعات التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي عقد في طقشند ب‬أوزبكستان، كما حضره راشد الخديم الأمين العام للاتحاد. جاء الاجتماع على هامش بطولة الرئيس التي تصنف‏‭ ،‬G2‭ ‬وتعد ‬من ‬أقوى ‬البطولات، ‬ ‬و‬استقبل ‬رئيس ‬‬أوزبكستان الدكتور تشو رئيس ‬الاتحاد ‬الدولي ‬للتايكواندو .

وشهد الاجتماع تقديم الأعضاء الجدد وتوزيع المهام والواجبات المطلوبة منهم في المرحلة المقبلة، ودراسة ملفات الدول التي ترغب باستضافة البطولات القارية والدولية وتقديم الدعم لهم لتطوير القارة الآسيوية، كما ناقش المجلس العديد من الملفات المهمة المتعلقة بترتيبات استضافة النظام الجديد للاستعراض التربوي، ودورة ترخيص المدربين، واطلع على ملفات وتقارير السنة المالية الحالية والسابقة.