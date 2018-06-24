قرقاش يطالب الحوثيين بانسحاب غير مشروط من الحديدة

أبوظبي (الاتحاد)

جدد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مطالبته ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية بالانسحاب غير المشروط من الحديدة. وقال في تغريدات على «تويتر»، «في هذه المرحلة، من الضروري أن يتم بذل جميع الجهود الدبلوماسية والضغوط من أجل انسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة. لا ينبغي السماح لعصابات مسلحة باحتجاز السكان المدنيين رهائن». وأضاف «إن التقارير الخطيرة عن القناصة الحوثيين ونشر الأسلحة في أحياء الحديدة هي حجج إضافية لتحقيق انسحاب غير مشروط من المدينة. يجب عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية».

وتابع قرقاش «التحالف العربي يقوم بإدارة حملته في الحديدة بكل مسؤولية وضبط للنفس، بينما ميليشيات الحوثي تحتجز العمليات الإنسانية والمدنيين رهائن. يجب عليهم (الحوثيون) الانسحاب دون قيد أو شرط من الميناء والمدينة». وأضاف «سوف يحقق التحالف هدفه المتمثل في تحرير الحديدة المدينة والميناء. ومع ذلك، سندعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق انسحاب سلمي غير مشروط لعصابات الحوثي. يقع العبء على الحوثيين في الانسحاب والتوقف عن تهديد شعب الحديدة». وختم تغريداته ببث لقطة فيديو تمثل تجمهر يمنيين أمام موقع مدفع للحوثيين في حي بالحديدة ومطالبتهم بإخراجه من المنطقة.