لاتسيو يكسر هيمنة «اليوفي»

روما (د ب أ)
كسر لاتسيو هيمنة يوفنتوس على الألقاب المحلية في كرة القدم الإيطالية، وتوج بلقب بطولة كأس السوبر الإيطالي، إثر تغلبه على يوفنتوس 3 / 2 في الاستاد الأولمبي بالعاصمة روما. وباغت لاتسيو منافسه يوفنتوس «السيدة العجوز» بهدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع، ليحرز لقباً غالياً في افتتاح فعاليات الموسم الجديد.
وأنهى لاتسيو الشوط الأول لصالحه بهدف سجله شيرو إيموبيلي من ضربة جزاء، ثم عزز اللاعب نفسه تقدم الفريق بالهدف الثاني.
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ومثلما حدث في المباريات الودية الأخيرة، لم يكن يوفنتوس في أفضل حالاته، فيما حافظ لاتسيو على وتيرة لعبه السريعة التي كانت موجودة في المباريات الودية.
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فإن لاتسيو أحرز هدف الفوز بالوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عندما توغل جوردان لوكاكو، ومرر لمورجيا، الذي وضعها داخل المرمى ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز لاتسيو 3 / 2.