100 شاحنة مساعدات إماراتية في المخا لإغاثة سكان الحديدة

الحديدة (وام)

وصلت إلى مديرية المخا الواقعة غربي محافظة تعز، أمس، قوافل مساعدات إنسانية برية تضم 100 شاحنة محملة بعشرات الآلاف من أطنان المواد الغذائية والطبية المقدمة من الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لإغاثة 1.7 مليون يمني في الحديدة والمناطق المحيطة بها، وذلك ضمن خطة شاملة وواسعة النطاق، وضعها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، بما يسهم في استقرار الوضع الإنساني الراهن في الحديدة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

ويأتي تدفق قوافل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية ضمن جسر مساعدات بري وبحري وجوي لإغاثة سكان الحديدة والمناطق المحيطة بها، وإعادة الحياة للمحافظة بعد ثلاث سنوات من التجويع والحصار الحوثي، لتؤكد الإمارات التزامها بالقانون الإنساني الدولي، إلى جانب التزامها الإنساني تجاه الشعب اليمني الشقيق، وتماشياً مع خطتها طويلة الأمد بمساعدة الأشقاء، وتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني.

وقال عضو فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في الساحل الغربي حارب العواني، إن وصول قوافل المساعدات الإنسانية البرية لإغاثة سكان الحديدة والمناطق المحيطة بها، يعكس اهتمام الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، بأبناء الشعب اليمني الشقيق، انطلاقاً من مشاعر الأخوة، والحرص على تخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الانتهاكات المستمرة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في حق المدنيين الأبرياء.

وأضاف أن الإمارات لم تدخر جهداً في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، خاصة محافظة الحديدة، حيث يواكب عمليات التحرير في الساحل الغربي لليمن، تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية، وتنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين حياة الأشقاء الذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة جراء الوضع المعيشي الصعب، والتخفيف من وطأة الممارسات الإرهابية للحوثيين.

وسيرت هيئة الهلال الأحمر جسراً إغاثياً عاجلاً لليمن من المساعدات، يشمل 35 ألف طن، عبارة عن 10 بواخر محملة بالمواد الغذائية المتنوعة، إضافة إلى جسر جوي يشمل 7 رحلات تنقل 14 ألف طرد غذائي للشعب اليمني، إلى جانب تسيير 100 قافلة مساعدات من السوق اليمني المحلي، وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة الجهود الجماعية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة مع دول التحالف العربي، جرى تخزين 115 ألف طن متري من الغذاء في الحديدة حالياً ما يكفي لتغطية الحاجات الغذائية لـ 6.5 مليون إنسان.

وكان التحالف العربي قد نفذ مشاريع بقيمة 17.2 مليار دولار لتقديم المساعدات إلى اليمن منذ أبريل 2015 حتى مايو 2018، ووضع خطة شاملة وواسعة النطاق لإغاثة الحديدة والمناطق المحيطة بها، والذي بدوره نجح في تنفيذ عمليات إغاثية مماثلة واسعة النطاق عندما قام بتحرير كل من عدن والمكلا والمخا، ما أدى إلى تحسين الحياة المعيشية للشعب اليمني، والذي أصبح أفضل حالاً مما كان عليه بعد تحريره من سيطرة الحوثيين وتنظيم القاعدة.