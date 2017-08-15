الخسائر تخيم على بورصة مصر وسط تداولات هزيلة



تاريخ النشر: الثلاثاء 15 أغسطس 2017 القاهرة (رويترز) خيمت الخسائر على أداء بورصة مصر أمس، لتواصل النزول للجلسة الخامسة على التوالي وسط تداولات هزيلة في السوق وغياب المحفزات وتراجعات حادة للأسهم. وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنحو أربعة بالمئة خلال 5 جلسات ليغلق أمس عند 13135.1 نقطة. وقال إبراهيم النمر، من شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية «المؤشر الرئيس للسوق كسر مستوى دعم مهما عند 13260 نقطة ليستهدف مواصلة النزول حتى مستوى 12700 نقطة». وعزا مصطفى عبد العزيز، رئيس قطاع السمسرة ببنك الاستثمار بلتون، تراجعات السوق إلى عدم «وجود أخبار جديدة. آخر أخبار في السوق كانت سلبية مثل رفع أسعار الفائدة وتطبيق ضريبة الدمغة». وقال عبد العزيز «نتائج أعمال الشركات أيضا ليست جيدة. قد تكون تراجعات السوق مؤقتة».وأنهت هيرميس تداولات أمس عند مستوى 20.15 جنيه والبنك التجاري الدولي 81.51 جنيه.