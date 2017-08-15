128.5 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى شركات التأمين الرائدة في المنطقة في توفير حُلول التأمين المُبتكرة لعملائها من الأفراد والمؤسسات، اليوم عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2017. حيث حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 128.5 مليون درهم بنسبة نمو 20%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان أمس.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة: «الشركة واصلت النمو وحققت صافي أرباح قوية للنصف الأول من هذا العام. لقد تحقق ذلك من خلال سياسة الاكتتاب الانتقائية والتركيز المستمر على الارتقاء بمستوى خدمة العملاء. إن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على ثقة من أن الشركة ستبقى واحدة من الشركات الرائدة في السوق من حيث قوة الميزانية وتوفر مجموعة شاملة من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء».

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 9.9% ليصل إلى 1.58 مليار درهم خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، مقارنة مع 1.44 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2016.

وبلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 44% عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، مقارنة مع 46% للفترة نفسها من عام 2016، وسجلت صافي إيرادات الاكتتاب 160.8 مليون درهم خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017، مقارنة مع صافي إيرادات اكتتاب بلغ 165.9 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016.

ووصلت المصروفات الإدارية والعمومية إلى 94.5 مليون درهم لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2017، مقارنة مع 108.5 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016. وارتفع صافي الأرباح الفنية بنسبة 15% ليصل إلى 68.9 مليون درهم خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2017، مقارنة مع صافي أرباح فنية قدرها 59.8 مليون درهم للفترة نفسها من عام 2016.

وبلغت الأرصدة النقدية للشركة 753.5 مليون درهم كما في 30 يونيو 2017، مقابل 1.03 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016. وقد نتج ذلك عن إعادة التوزيع في أصول استثمارية بما يتماشى مع سياسة الشركة في هذا الخصوص.