«أبوظبي العالمي» يتلقى 22 طلب مشاركة في «المختبر التنظيمي»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف سوق أبوظبي العالمي، أمس، عن تلقي 22 طلب مشاركة في الدفعة الثانية من «المختبر التنظيمي» من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الدولة والمنطقة والعالم، ويعتبر هذا الرقم ضعف عدد طلبات المشاركة المستلمة من الدفعة الأولى، وذلك بعد استكمال فترة تلقي المشاركات في الدفعة الثانية يوم 31 يوليو الماضي.

وشملت الحلول المقدّمة في الدفعة الثانية من «المختبر التنظيمي»، مجالات ابتكارية واسعة، ضمّت تطبيقات العملات المالية الافتراضية، وحلول الدفع، والتمويل الجماعي، وخدمات المستشار الآلي، وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية، وغيرها من الحلول المبتكرة في الخدمات المالية، حيث يتطلّع المشاركون لقبول طلباتهم والانضمام للدفعة الجديدة من الشركات العاملة ضمن «المختبر التنظيمي» لسوق أبوظبي العالمي، والحصول على فرصة مميزة لتطوير وتجربة حلولهم المالية المبتكرة في بيئة آمنة ومحكمة قبل إطلاقها في السوق، ولعب دور فعّال في مجتمع التكنولوجيا المالية المتنامي في الإمارات والمنطقة.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «تلقينا أعداد مشاركات مضاعفة ومشجعة من شركات مبتكرة في التكنولوجيا المالية من دولة الإمارات والمنطقة والعالم. ولطالما اتبعنا نهجاً شاملاً ومعايير تقييم دقيقة لاختيار حلول التكنولوجيا المالية المميزة والقادرة على تحقيق الإضافة النوعية».