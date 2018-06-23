سويسرا.. العودة من بعيد !

كالينينجراد (د ب أ)

أراد جرانيت تشاكا البقاء مستيقظاً بقدر المستطاع بعدما قلب المنتخب السويسري الأول، تأخره بهدف أمام نظيره الصربي إلى فوز 2 /‏‏‏ 1، لتذوق تطور الفريق المستمر والحلم بالمزيد من الانتصارات في المونديال الروسي. وكان المنتخب الصربي قد تقدم بهدف مبكر إلا أن تشاكا سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سجل من خلالها هدف التعادل، وشاهد شيردان شاكيري يسجل هدف الفوز من هجمة مرتدة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

في السابق، لم يكن المنتخب السويسري قادراً على العودة من تأخره أمام المنتخب الصربي والفوز. المنتخبات السويسرية السابقة لم يكن لديها القوة العقلية لقلب تأخرهم بهدف أمام المنتخب البرازيلي، الفائز بالبطولة خمس مرات، والتعادل معه 1/‏‏‏1. وحصد المنتخب السويسري حالياً أربع نقاط في المجموعة الخامسة- بالتعادل مع البرازيل والفوز على صربيا. الحصول على نقطة في مباراتهم الأخيرة أمام المنتخب الكوستاريكي، الأربعاء المقبل، في نيجني نوفجورود، ستضع الفريق الذي يدربه فلاديمير بيتكوفيتش في دور الستة عشر.

ولكن لا عجب إذا أراد بيتكوفيتش أن يدخل المنتخب السويسري مباراته مع المنتخب الكوستاريكي بحثاً عن الفوز.

وقال بيتكوفيتش: «الشيء الأهم هو أننا طورنا من عقلية الفوز. حتى عندما نكون متأخرين نحاول أن نبقي رؤوسنا مرفوعة وأن نبقى إيجابيين وأن نحاول أن نفوز بكل مباراة. ليس فقط هذه المباراة ولكن أيضاً أمام البرازيل». وأضاف:«أبلغتهم أنني لن أكون سعيداً بالتعادل. يجب أن نعمل على خطتنا وأردت أن أرى إذا كان بإمكاننا صنع الفارق». ونجح هذا واقترب المنتخب السويسري من التأهل للأدوار الإقصائية. في الوقت نفسه، أهدر المنتخب الصربي فرصة التأهل لدور الستة عشر بالفوز على المنتخب السويسري. والآن بات يتعين عليهم أن يتغلبوا على المنتخب البرازيلي الأربعاء المقبل في موسكو من أجل ضمان التأهل. وقال ملادين كرستاييتش المدير الفني للمنتخب الصربي:«منذ اليوم الأول عندما شاهدنا القرعة والمجموعة، اعتقد العديد أن المنتخب البرازيلي هو المرشح الأبرز لتصدر المجموعة والفوز بالبطولة. ولكننا في موقف يجعلنا بحاجة للفوز على البرازيل».

وأضاف:سنركز ونحاول بذل أقصى ما في وسعنا للتغلب على المنتخب البرازيلي. لا يوجد شيء مستحيل في الحياة. نحترم مكانتهم كأبرز المرشحين للفوز، ولكن لديهم بعض نقاط الضعف التي سنحاول استغلالها.