مذكرة تفاهم لتفعيل الربط المائي بين أبوظبي ودبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت كل من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل الربط المائي الاستراتيجي بين الإمارتين، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالربط المائي بين مختلف إمارات الدولة، بحسب بيان أمس.

وشهد توقيع المذكرة الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين، وسوف يسهم هذا التعاون في توفير إمدادات المياه للمستهلكين، ومواجهة أي حالات طارئة لدى الطرفين، من خلال رفع الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه لدى الطرفين لتلبية النمو المطّرد وزيادة الطلب على المياه، بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود كل من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ممثلة بشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، وهيئة مياه وكهرباء دبي منذ عام 2007، من خلال التنسيق المشترك حول الخيارات المتاحة للربط المائي بين إمارتي أبوظبي ودبي.

وأعرب عبدالله علي مصلح الأحبابي «رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي»، عن أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة بما يواكب تطلعات حكومة أبوظبي نحو تأمين الطلب على المياه، وتعزيز البنية التحتية لقطاع الماء والكهرباء على مستوى الدولة، مشيراً إلى دور هذا المشروع في تقوية أُطر التعاون والتنسيق المشتركين مع هيئة كهرباء ومياه دبي باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات المعنية بقطاع الماء والكهرباء في الدولة.