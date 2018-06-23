جيل مونديال 90 ظالم أم مظلوم ؟!

مصطفى الديب (أبوظبي)

في التاريخ الكروي لكل بلد محطات لا تنسى وإنجازات يسجلها التاريخ بحروف من ذهب في صفحاته، ولا شك أن صعود منتخبنا الوطني لمونديال 1990 في إيطاليا يظل هو الإنجاز الأبرز والأهم في سجل كرة القدم الإماراتية، لاسيما وأنه لم يتكرر حتى الآن منذ 28 عاماً.

ورغم توالي العديد من الأجيال المميزة التي امتلكت نجوماً موهوبين حققوا مع الأبيض العديد من الإنجازات على الصعيدين القاري والخليجي، فإن جيلاً آخر لم يتمكن من الوصول إلى ما وصل إليه جيل إيطاليا 90 بالتواجد ضمن المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، وهو الأمر الذي فرض العديد من علامات الاستفهام حول هذه الأجيال من ناحية وحول جيل 1990 نفسه، هل فقط هو من امتلك القوة والرغبة في تحقيق الحلم؟ وهل الأجيال الأخرى لم تنجح بسبب إمكانياتها أم الظروف المحيطة بها؟ والسؤال الأهم أين جيل 90 الآن؟ وبما أنه الجيل الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز التاريخي فلماذا لم تتم الاستعانة بهم في التخطيط لكرة الإمارات؟ ولماذا لم نر هذه المجموعة في مناصب رياضية تناسب ما حققوه من إنجاز؟ وأخيراً هل هذا الجيل مظلوم أو أنه ظلم نفسه باختفاء كثير من أعضائه عن الساحة الرياضية ؟

كلها أسئلة حيرت المشجع الإماراتي الذي يسعى دائماً للحصول على إجابات واضحة من دون تزييف.

«الاتحاد» حرصت على أن تتعرف على كل هذه الإجابات من خلال اثنين من أبناء هذا الجيل الذي صنع الفرحة وحقق الإنجاز، ولعب أمام الكبار في ملاعب إيطاليا.