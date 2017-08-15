أحمد شعبان (القاهرة)

عرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، على الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال زيارتها محافظة الإسماعيلية أمس، الخطة الاستثمارية لمجموعة موانئ دبي العالمية، لتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال إنشاء مناطق متكاملة تشمل كل الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، وذلك متابعة لتكليفات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ببدء تنفيذ هذه المشروعات في أسرع وقت.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار خلال اللقاء، أن قانون الاستثمار المصري الجديد يتضمن عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستتضمن كل الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة، لجذب الكثير من المستثمرين لإقامة عدد من المشروعات التي توفر فرص عمل للشباب. وأشارت إلى أن تطوير الموانئ الواقعة في منطقة التنمية في قناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، تعد من ضمن الخطوات الفعّالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.