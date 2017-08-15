نخيل تتلقى 5 عروض سعرية لتنفيذ «أبراج التنين»

دبي(الاتحاد)

تقيم شركة «نخيل العقارية» خمسة عروض سعرية تبدأ من 900 مليون درهم لبناء «دراجون تاورز»، ضمن مجمعها السكني المزدوج في مجتمع مدينة «دراجون سيتي» الذي يشهد نمواً متسارعاً. وتتكون أبراج التنين من 1140 وحدة سكنية تبدأ من غرفة نوم، وغرفتي نوم، عبر برجين مرتبطين مباشرة بمركز التسوق «دراجون مارت» المعروف على مستوى العالم.

ويضم المجمع طابقين من مساحات التجزئة، إضافة إلى أربعة طوابق لمواقف السيارات وحمام سباحة، ومنطقة للمطاعم وصالة ألعاب رياضية. وتتوقع نخيل منح العقد نهاية العام 2017، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع العام 2020.

وتعد «أبراج التنين» عنصراً رئيساً في مدينة دراجون، وهو المشروع الرئيس الذي تبلغ مساحته 11 مليون قدم مربعة، والذي يشتهر حالياً بمركز تسوق «دراجون مارت»، أكبر مركز تجاري صيني في العالم خارج الصين.