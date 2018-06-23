رئيس الشيشان يمنح صلاح «المواطنة الفخرية»

جروزني (الاتحاد)

منح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حق المواطنة الفخرية الشيشانية، لتتم معاملته مواطناً شيشانياً، وله كل حقوق المواطن، تقديراً له ولدوره الرائع كلاعب مسلم يعكس صورة رائعة للإسلام في بلاد أوروبا، مع التأكيد على أنه قدوة رائعة، ودولة الشيشان تتشرف بمنحه حق المواطنة بها.

ووجه رئيس الشيشان دعوة إلى بعثة المنتخب المصري، مع ختام وجودها في جروزني، قبل المغادرة إلى فولجوجراد الروسية للقاء الشقيق السعودي في الجولة الأخيرة لكأس العالم، وحضر جميع أفراد البعثة، إلى قصر الرئاسة الشيشانية لتلبية دعوة قديروف، وتوجيه الشكر له ولدولته على كرم الضيافة، خلال فترة وجود الفريق في المونديال، وتوفير كل كبيرة وصغيرة للاعبين وأعضاء البعثة بالكامل.

ومع دخول أعضاء البعثة، أصر الرئيس الشيشاني على أن يجلس محمد صلاح إلى يمينه على الطاولة نفسها المخصصة له ولأعضاء اتحاد الكرة المصري والجهاز الفني للمنتخب، ورفض جلوسه على الطاولة المخصصة لبقية اللاعبين، مؤكداً أن صلاح يجب ألا تتم مساواته ببقية اللاعبين، وتمسك بأن يجلس إلى جانبه، وهو ما وافق عليه اللاعب، وانتقل من مقاعد اللاعبين، وجلس إلى يمين رئيس الشيشان الذي عبر عن فخره بالجلوس إلى جانب أحد أفضل لاعبي العالم.

وتحدث قديروف على هامش حفل العشاء، مؤكداً أن صلاح، واجهة مشرفة للإسلام والمسلمين، وخير سفير للعالم الإسلامي في أوروبا، وأنه لاعب خلوق وملتزم دينياً، وكما أنه قدوة بالفعل، ولاعب يجب أن يفخر به كل عربي ومسلم.

وأكد قديروف أن دولته قررت منح المواطنة الشرفية لصلاح، ليكون مواطناً شيشانياً، وله جميع الحقوق، وبإمكانه دخول البلاد من دون تأشيرة أو غيرها من الأمور الإدارية، مشيراً إلى أنه شرف كبير أن يكون صلاح مواطناً شيشانياً، وأن دولته تشرفت بوجود المنتخب المصري، الذي يمثل بلد الأزهر الشريف طوال فترة كأس العالم، وسعادته لا توصف بالعمل على خدمة البلد التي يعشقها كل مواطن في الشيشان، لأنها أرض الأزهر وشيخ الأزهر الذي شرف دولته بالزيارة في وقت سابق.

من جانبه، وجه المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري، الشكر إلى رئيس الشيشان والحكومة الشيشانية بالكامل على دعمها للمنتخب طوال فترة مشاركته في كأس العالم، وأن البعثة لم تجد أي مشاكل، وكل الأمور كانت رائعة، مشيراً إلى أن كرم الضيافة ساعد المنتخب كثيراً على تخطي أزمة المسافات الطويلة التي سافرها لخوض مبارياته الثلاث في المونديال أمام أوروجواي وروسيا والسعودية، وأنه يتمنى العودة مرة أخرى إلى الشيشان في أقرب وقت ممكن.