بولندا وكولومبيا.. «معركة الأصدقاء»!

سان بطرسبرج (د ب أ)

بعد أن تعرض المنتخب الكولومبي لكبوة في بداية مشواره ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، يتوقع أن يعتمد الفريق على مشاركة النجم خاميس رودريجيز ضمن التشكيل الأساسي، من أجل استعادة التوازن عبر المباراة المقررة اليوم أمام نظيره البولندي على ملعب «كازان أرينا» في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة.

ولن تقتصر المواجهة في المباراة على المنتخبين الكولومبي والبولندي، وإنما تشهد مواجهة أخرى بين رودريجيز والنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي زميله بفريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني «بوندسليجا».

واستهل المنتخب الكولومبي مشواره في المونديال بالهزيمة أمام نظيره الياباني 1-2، كما خسر المنتخب البولندي مباراته الأولى أمام نظيره السنغالي 1-2.

وبعد المعاناة من إصابة في ربلة الساق «عضلة السمانة»، شارك صانع الألعاب الكولومبي رودريجيز من مقعد البدلاء في المباراة أمام اليابان يوم الثلاثاء الماضي.