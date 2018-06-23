حتا يقترب من حسم صفقة الأجنبي الثاني

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)​

اقترب حتا من الإعلان عن صفقة الأجنبي الثاني بعدما أكمل بنجاح التعاقد مع مهاجم برازيلي للدفاع عن طموحاته الموسم المقبل في دوري الدرجة الأولى، إذ يعول مجلس إدارة النادي على جهود المدرب الصربي الجديد نيناد فانيج وعناصر الخبرة والشباب لحسم مصيره في ظل المنافسة القوية المتوقعة من الفرق الأخرى في دوري «الهواة».​

وينتظر مسؤولو النادي تحديد الخيارات المطلوبة من المدرب الصربي بشأن القائمة التي سيعتمد عليها الموسم المقبل وتحديد ملامح المعسكر الإعدادي في تركيا أو ألمانيا الشهر المقبل، خصوصاً أن مجلس إدارة النادي اعتمد استمرار عقود 12 لاعباً من أصحاب الخبرة في الموسم المقبل وهم عبيد ثاني، علي درويش، محمود حسن، خالد علي مطر، محمود قاسم، محمد جمال، حمدان قاسم، عمر سعيد، عبدالله علي، عبدالله الملا، ماهر جاسم وعدنان حسين، إذ ينضم إليهم 6 من اللاعبين الشباب. ويسعى حتا للتعاقد مع لاعبين مواطنين في الدفاع والهجوم حسب الرؤية الفنية للمدرب نيناد وذلك إثر الإعلان أخيراً عن ضم الثنائي علي خالد ويوسف شاه، حيث يقوم النادي بمفاوضات مكثفة مع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق تمهيداً للإعلان عن الصفقتين في حال مضت الأمور إلى النهاية السعيدة.​