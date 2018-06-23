الإمارات تستضيف بطولة العالم لألعاب القوى 2019

دبي (الاتحاد)

شارك محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، في الاجتماع رقم 79 لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية لرياضة أصحاب الهمم الذي أقيم بمدينة بون الألمانية برئاسة البرازيلي أندريو بارسونس.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تخص مختلف الرياضات البارالمبية وفقاً للخطة الاستراتيجية، والذي اطلع على تقارير اللجان العاملة في اللجنة البارالمبية الدولية، واعتماد تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتقارير اللجان المنظمة، منها: التقرير الختامي للألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية التي أقيمت في بيونج شانج مارس الماضي، بالإضافة إلى استعدادات طوكيو 2020 وباريس 2024، كما تم الاطلاع على التقارير المالية والإدارية لمختلف القطاعات باللجنة البارالمبية الدولية.

وأشاد الهاملي بالنتائج الإيجابية التي خرج بها الاجتماع، مؤكداً أن الإمارات سباقة في طرح المقترحات التي تخدم هذه الفئة، مشدداً على أن الحركة البارالمبية تنمو بشكل مطرد ومتزايد، خصوصاً أن اللجنة البارالمبية الدولية تشرف على 167 لجنة بارالمبية على مستوى العالم، وأصبحت بطولاتها تفرض نفسها في مناطق مختلفة.

وقال: نلاحظ تطور رياضة أصحاب الهمم في دولتنا، وهذا إنما يدل على الاهتمام الكبير بهذه الشريحة الفاعلة من المجتمع، فالإمارات تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات على مختلف الصعد من خلال إنجازات لاعبيها الدوليين أو على مستوى تنظيمها للمحافل الدولية، حيث أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية استضافة الإمارات لبطولة العالم لألعاب القوى 2019 التي من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 1300 رياضي، ولن تقتصر المنافسة فيها على ألقاب أبطال العالم فحسب، بل تمثل المحطة التأهيلية الأخيرة إلى الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020».

وأضاف: أكدت الإمارات مرات عديدة تفوقها وريادتها في استضافة كبرى الأحداث العالمية، ونحن سعداء بهذه الاستضافة، ولدينا ثقة كاملة بأننا سنقدم كعادتنا نسخة متميزة تفوق توقعات الجميع. وتابع : لولا دعم القيادة الرشيدة لما وصلت رياضة أصحاب الهمم الإماراتية إلى هذه الإنجازات العديدة على المستويين الرياضي والإداري، من خلال الحصول على المناصب الدولية، والتي تصب في مصلحة رياضة أصحاب الهمم بالدولة.

وأشار إلى أن أهم أهداف المرحلة المقبلة، تتمثل في الرقي برياضة أصحاب الهمم على كل المستويات، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم، كما وجّه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيس للاتحاد، وإلى الرعاة والمؤسسات الوطنية التي ظلت تتفاعل مع أحداث رياضة أصحاب الهمم، ودعم منتخباتنا الوطنية خلال الفترة الماضية.