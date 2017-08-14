اتهام مخترع بقتل صحفية

استوكهولم (أ ف ب)

أوقف قاض دنماركي على ذمة التحقيق مخترعاً بتهمة القتل غير العمد بعد فقدان أثر صحفية سويدية كانت على متن غواصة صنعها وغرقت في البحر بين السويد والدنمارك.. وقال بيتينا إنغمارك محامي المخترع بيتر مادسن: «موكّلي ينفي التهم الموجهة إليه». وأوقف المخترع البالغ من العمر 46 عاماً لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.. ونقلت وسائل الإعلام أن الصحفية الشابة كيم وول البالغة من العمر 30 سنة كانت تعد تقريراً عن المخترع الذي كان يحلم بغزو الفضاء قبل أن يتحوّل إلى مجال غزو أعماق البحار.

وأعلنت السلطات الدنماركية الجمعة الماضي أنها تبحث عن الغواصة «نوتيلوس»، التي كانت أكبر غواصة خاصة في العالم حين أبحرت أول مرة قبل تسعة أعوام، وقد اختفت مساء الخميس في مضيق أوريسند بين الدنمارك والسويد، وعلى متنها شخصان. بعد ذلك عثرت السلطات على الغواصة على بعد خمسين كيلومتراً من سواحل العاصمة. وغرقت الغواصة بشكل مفاجئ قبل الظهر. وتمكنت السلطات من إنقاذ مادسن، لكنها لم تعثر على أثر للصحفية السويدية، فأوقفته بتهمة القتل غير العمد.