اصطياد «فيل الدهس» في الهند

نيودلهي (أ ف ب)

نجح أحد أمهر صيادي الهند في المهمة التي أوكلتها إليه السلطات في قتل فيل اجتاح عدداً من القرى وأودى بحياة 15 شخصاً دهساً في الأشهر الماضية. وقال الصياد نواب علي خان، إنه نجح في مهمته بعد ساعات فقط من تكليفه بها. وأطلق رصاصة أولى على الفيل، فحاول أن يهاجمه بخرطومه قبل أن تخور قواه، إلا أن الصياد عاجله بطلقة ثانية أجهزت عليه.

وقال: «لو وصل إلينا بخرطومه لكانت ضربته قاضية، لقد كانت مهمة خطرة». وأوكلت الحكومة هذه المهمة إلى الصياد بهدف إنهاء تهديد الفيل للسكان.. ففي مارس الماضي، دهس الفيل أربعة أشخاص في ولاية بيهار، ثم قضى على أحد عشر شخصاً آخر في ولاية جهاركند المجاورة.

وقال أل أر سينغ المسؤول عن حماية الحياة البرية في جهاركند «إن قرار قتل الفيل اتخذ بعد محاولة متعثرة للإمساك به حياً.. لقد قتل أشخاصاً عديدين، رغم كل جهود فرقنا على مدار الساعة، لم يعد أمامنا سوى إصدار أمر بقتله»، مشيراً إلى أن الفيل انفصل عن قطيعه، ومن ذلك الحين يجتاح القرى في هذه المناطق من الهند.