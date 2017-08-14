سكان أستراليا يفرضون رسوماً على السياح

سيدني (د ب أ)

أفاد الإعلام الأسترالي أمس، أن تجمعاً من السكان الأصليين يعيش في منطقة شمال غرب أستراليا المنعزلة قد أصبح الأول الذي يفرض رسوماً على السائحين الراغبين في زيارة أراضيها التقليدية.

وبدأ «تجمع وونومبال جامبيرا للسكان الأصليين»، وهم المالكون التقليديون للأراضي النائية الواقعة شمال بلدة بروم على الساحل الشمالي الغربي لأستراليا، فرض رسوم على ركاب السفن السياحية مقابل زيارة الشلالات المثيرة والكهوف المليئة بفنون الأحجار في المنطقة.

وسيدفع مشغلو السفن والقوارب التي تنقل السائحين إلى المنطقة 200 دولار أسترالي «158 دولاراً أميركياً» مقابل توقف السفينة الواحدة خلال الموسم السياحي الحالي، ولكن بحلول عام 2019، سوف يتم دفع 152 دولاراً عن كل سائح. وقال الملاك التقليديون لونامبال لهيئة الإذاعة الأسترالية، إنه يتم استغلال الأموال المحصلة في المساعدة على خروج السكان الأصليين إلى المواقع المنعزلة حتى يتمكنوا من استقبال السائحين وتنظيف المناطق وحماية المواقع الثقافية.

وقالت رئيسة التجمع، كاثرين جوناك، لهيئة الإذاعة الأسترالية: «هذا يهدف في المقام الأول إلى دعم حراسنا ومساعدة الملاك التقليديين على تفقد المنطقة لحماية المواقع.. والترحيب بالسائحين أيضاً، حيث يمكن للسائحين رؤية الحراس وهم يتحدثون عن الدولة والمنطقة التي يوجدون بها».

وتأتي الخطوة بعد زيادة كبيرة في توافد السفن السياحية إلى المنطقة الساحلية المنعزلة الخلابة.