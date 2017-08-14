غارة أميركية تقتل قياديين من «داعش» في أفغانستان

كابول (أ ف ب)

قتل عناصر كبار في تنظيم «داعش» بينهم قيادي محلي في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية في أفغانستان، بحسب ما أكد مسؤول أميركي أمس. وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون إن غارة نفذت الخميس الماضي أدت إلى مقتل قيادي محلي في «داعش» عرف عنه باسم عبد الرحمن. ويأتي مقتل عبد الرحمن بعد شهر على مقتل زعيم تنظيم «داعش» في أفغانستان ابو سيد، بنيران أميركية. وقال نيكولسون في بيان إن «مقتل عبد الرحمن يسدد ضربة أخرى للقيادة العليا في داعش».

وأضاف «علم مثلما علم غيره في السابق أن لا ملاذات آمنة في أفغانستان. سنطاردهم حتى لا يعودوا يشكلون تهديدا للشعب الأفغاني والمنطقة». وقال نيكولسون، إن ثلاثة عناصر كبار في التنظيم الإرهابي قتلوا في الغارة على إقليم دارا- يه بيش بولاية كونار شمال شرق أفغانستان.وقال إن عبد الرحمن هو قائد التنظيم في كونار، وانه كان «مرشحاً رئيسيا» لخلافة أبو سيد بعد مقتله بغارة جوية أيضاً على كونار في 11 يوليو.