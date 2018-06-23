«المديني» يفوز بجائزة «محمد زفزاف للرواية العربية»

محمد نجيم (الرباط)

منحت مؤسسة منتدى أصيلة الدولي الثقافي «جائزة محمد زفزاف للرواية العربية»، في دورتها السابعة 2018 للكاتب والروائي والمترجم المغربي أحمد المديني. وقالت لجنة التحكيم «إنها قررت منح الجائزة للأستاذ أحمد المديني» بعد مداولات معمقة ومشاورات مستفيضة همَّت المَنْجز الروائي لكاتبات وكتَّاب من مشرق الوطن العربي ومغربه». مضيفة أن أحمد المديني يمثل أحد الأسماء اللامعة في المشهد العربي المعاصر، راكم منذ سبعينات القرن الماضي إلى اليوم ما يناهز خمسين عملًا موزعة بين أجناس الرواية والقصة القصيرة والشعر والرحلة والبحث الأكاديمي والنقد الأدبي»، ومثلت نصوصه السردية المتواترة منذ نصه الرائد «زمن الولادة والحلم» (1976)، وحتى إصداره الأخير «في بلاد نون» (2018)، تنويعاً جوهرياً، وبالغ التأثير من تجربة الرواية المغربية المعاصرة، ومن مغامرة بحثها عن تحديد الرؤية والأسلوب.

وأضافت اللجنة، في تقريرها «إنه قد استرعى انتباهها ما تنطوي عليه أعمال المديني من رصيد جمالي وموضوعي لافت للانتباه، وقدرته على الإنصات إلى نبض المجتمع والتاريخ. معتبرة أن أعمال أحمد المديني، بما تشتمل عليه من رؤى جمالية وإنسانية فارقة في مسار الرواية العربية اليوم، وباعتبار قيمتها الفنية والفكرية، قد خدمت الثقافة العربية، وساهمت في ترسيخ التفاهم بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهي الغايات التي من أجلها أنشأت مؤسسة منتدى أصيلة «جائزة محمد زفزاف للرواية العربية».

ضمت لجنة التحكيم، التي ترأسها الكاتب الإماراتي راشد صالح العريمي، كل من: حسين حمودة (مصر) وشهلا العجيلي (سوريا) وأمين الزاوي (الجزائر) وفاتحة الطايب وفاطمة كدو (المغرب)، محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة.