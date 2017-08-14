مقتل جنديين أميركيين في عمليات قتالية شمال العراق

سرمد الطويل (بغداد)

أعلن الجيش الأميركي مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين من جنوده في عمليات قتالية شمال العراق امس. وقال في بيان إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث ليس نتيجة اشتباك مع العدو وإنه بدأ التحقيق في ملابساته.

وقتل وأصيب العشرات من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في غارات شنتها طائرات التحالف الدولي أمس استهدفت تجمعاً لعناصره شرق محافظة صلاح الدين.

‎وقال مسؤول محور قوات البيشمركة عبد الله بور، إن «طائرات التحالف الدولي قصفت حقلاً قديماً للدواجن في منطقة الزركة شرق محافظة صلاح الدين، حيث كان عناصر «داعش» الإرهابي أعدوا العدة لتجمعات ضمت أعداداً كبيرة من المسلحين»، مبيناً أن «الضربة الجوية كانت دقيقة وكانت ضمن معلومات البيشمركة».

‎ وتابع أن «داعش» كان يستعد لمهاجمة قطاعات البيشمركة ولكن المعلومات الاستخبارية واستجابة الطيران الدولي أفشل هجوم التنظيم الإرهابي». وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى امس، باحتراق أكبر مخازن السلاح والعتاد لتنظيم داعش في قضاء تلعفر.