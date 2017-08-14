مقتل جنديين أميركيين في عمليات قتالية شمال العراق

سرمد الطويل (بغداد)
أعلن الجيش الأميركي مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين من جنوده في عمليات قتالية شمال العراق امس. وقال في بيان إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث ليس نتيجة اشتباك مع العدو وإنه بدأ التحقيق في ملابساته.
وقتل وأصيب العشرات من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في غارات شنتها طائرات التحالف الدولي أمس استهدفت تجمعاً لعناصره شرق محافظة صلاح الدين.
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وتابع أن «داعش» كان يستعد لمهاجمة قطاعات البيشمركة ولكن المعلومات الاستخبارية واستجابة الطيران الدولي أفشل هجوم التنظيم الإرهابي». وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى امس، باحتراق أكبر مخازن السلاح والعتاد لتنظيم داعش في قضاء تلعفر.
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