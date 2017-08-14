الميليشيات تقتحم مدرسة وتحولها ثكنة عسكرية

عدن (الاتحاد)

اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة ريمة، إحدى المدارس الخاصة بالفتيات، بالتزامن مع مواصلة حملة الاعتقالات في صفوف التربويين في المحافظة واقتيادهم إلى جهات مجهولة. وأضاف مصدر محلي أن أطقماً عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية اقتحمت أحد المراكز التعليمية في «عزلة بني نفيع» في مديرية «الجعفرية» والمتخصصة لتعليم الفتيات وعبثت بمحتوياتها ونهبت عدداً من التجهيزات والمعدات التعليمية من المركز، مشيرا إلى أن الميليشيات قامت بتحويل المركز التعليمي إلى ثكنة عسكرية لعناصرها. وأشار إلى أن الأهالي عبروا عن استنكارهم لمثل هذه الانتهاكات في المنشآت والمرافق الخدمية، مؤكدين أن قطاع التعليم يتعرض لإضرار كبيرة في ظل سيطرة هذه الميليشيات على المحافظة.

في غضون ذلك، واصلت الميليشيات الانقلابية اختطاف القيادات التربوية في مديريات محافظة ريمة واقتاديهم إلى جهات مجهولة. وأشار مصدر تربوي إلى أن الميليشيات داهمت منازل لمعلمين في ريمة واختطفت عددا من التربويين ونقلتهم إلى السجن المركزي في مديرية «الجبين» مركز محافظة ريمة ومنعت أي زيارة لذويهم وأسرهم للاطمئنان على صحتهم. وأضاف أن الاعتقالات والاختطافات تتم في أوقات متأخرة من الليل أو عقب صلاة الفجر ويتم نقل المختطفين إلى سجون داخل المحافظة وخارجها.