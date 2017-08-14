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عبدالله بن زايد يشدد على الموقف التاريخي للدولة من دعم الشعب والشرعية

الإمارات تؤكد دعم جهود الحل السياسي في اليمن
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تاريخ النشر: الإثنين 14 أغسطس 2017

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، دعم دولة الإمارات جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، وحرصها على تقديم الدعم والعون للأشقاء في اليمن. وشدد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال استقباله أمس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على الموقف التاريخي لدولة الإمارات تجاه دعم اليمن وشعبه والتزامها الداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن الشقيق وصون سيادته ووحدته.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحث تطورات الأوضاع في اليمن والجهود التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية، إضافة إلى جهود الإغاثة التي تبذل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق.

من جانبه، أشاد المبعوث الأممي بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى اليمن والمساعدات الإنسانية المتواصلة التي تحرص على إيصالها إلى الشعب اليمني. حضر اللقاء معالي فارس محمد المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وسعادة سالم خليفة الغفلي سفير الدولة لدى اليمن.

وفي سياق متصل، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، مساعدات إنسانية متنوعة على الأسر المحتاجة والأيتام والأرامل في منطقة القاقين في مديرية المكلا في محافظة حضرموت، وذلك في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان تلك المناطق .

وعبر الأهالي عن سعادتهم الغامرة بهذه المساعدات الغذائية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية والتي من شأنها التخفيف من معاناتهم نظراً لظروفهم الصعبة بعد أن فقدوا كثيراً من مقومات الحياة نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي وتعطل مصادر الدخل التي تؤمن لهم لقمة العيش، واصفين توزيع هذه المعونات الغذائية لهم بالعيد الذي رسم الفرحة على محيا الجميع. وقال أحمد النيادي نائب رئيس فريق «الهلال الأحمر» الإماراتية في حضرموت، إن عملية توزيع المساعدات الغذائية جاءت انطلاقاً من الحرص الذي تولية دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً تجاه إخوانهم وأشقائهم في محافظة حضرموت لتمكينهم من التغلب على الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، لافتاً إلى أن هذه الحملة جاءت لسد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر و التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية السابقة في اتساعها وزيادة حدة الفقر ونسبة البطالة بين السكان. ... المزيد
     
 

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