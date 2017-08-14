محمد بن زايد: ازدهار العراق يعزز استقرار العالم العربي

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الشاطئ مساء أمس، السيد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في جمهورية العراق الشقيقة.

ورحب سموه بالسيد مقتدى الصدر، واستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واطلع سموه، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، من السيد مقتدى الصدر، على تطورات الساحة العراقية.