«كلير تريب» تستحوذ على «فلاي إن» السعودية

دبي (الاتحاد)

استحوذت «كلير تريب»، الشركة العاملة في مجال حجوزات السفر عبر الهاتف المتحرك والإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، على «فلاي إن»، إحدى شركات حجوزات السفر عبر الإنترنت بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الصفقة، البالغة قيمتها 70 مليون دولار والتي تعد الأكبر من نوعها في مجال السفر على مستوى المنطقة، لتمنح «كلير تريب» فرصة تقديم خدماتها أمام عددٍ أكبر من المستهلكين، واستحواذها على قاعدة عملاء أكبر في السوق السعودية، بما يساعد على خفض التكاليف ورفع مستوى الكفاءة وتعزيز الإمكانيات والمعرفة الإقليمية. واستطاعت «كلير تريب» تحقيق نموٍ قياسي منذ إطلاق عملياتها بالمنطقة في عام 2012، لتصبح الشركة الرائدة في مجال حجوزات السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، حسب بيان أمس.

وحول هذه الصفقة، قال ستيوارت كرايتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كلير تريب»: «نواصل السير لإنجاز خططنا الطموحة في التوسع داخل سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والآن بعد شراكتنا مع «فلاي إن» استطعنا تحقيق إنجازٍ باهرٍ في هذا المضمار. وتأتي هذه الصفقة المهمة تتويجاً لجهودنا في البحث عن شريك استراتيجي لديه حضورٌ بارزٌ في السوق السعودية ويشاطرنا نفس المبادئ والمثل في العمل».

من جانبه، قال عبد الله الرميح، مؤسس شركة «فلاي إن»: «نستعد الآن للانطلاق في مرحلةٍ جديدة لتعزيز مركزنا الريادي في قطاع حجوزات السفر عبر الإنترنت بالمملكة.