«الخط العربي» يكتب تاريخ مصر

القاهرة (الاتحاد)

بمناسبة عيد صدور جريدة «الأهرام» واحتفاله بالسنة 142 منذ صدور العدد الأول يوم 5 أغسطس 1876، افتتح عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، بحضور خضير البورسعيدي نقيب الخطاطين وجمع من عشاق الخط العربي معرض «الخط العربي يكتب التاريخ» للخطاط الصحفي محمد المغربي. يضم المعرض أكثر من 50 لوحة خطية لصفحات تسجل أحداثاً مهمة بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي كتب المغربي عناوينها بخط يده، لتأكيد أهمية الأحداث، ومنها:

«الشعب أسقط النظام».. الذي صدر يوم السبت 11 فبراير 2011 عقب تخلي الرئيس الأسبق مبارك عن السلطة، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، و«الإنذار الأخير» الذي وجهه الجيش لأطراف النزاع للوصول إلى حل يجنب البلاد حرباً أهلية، و«اليوم إقالة أم استقالة» الذي صدر يوم 3 يوليو 2013 وهو نفس اليوم الذي نجحت فيه ثورة 30 يونيو وتولى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية، بعد الغضب الشعبي والإطاحة بحكم الرئيس الإخواني، و«يوم خالد في تاريخ شعب عظيم» وهو اليوم الذي صار فيه «عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر».. بعد توقيع وثيقة تسلم السلطة في 9 يونيو 2014، من بين الأحداث أيضاً «ملحمة وطنية جديدة» وهو يوم بدء حفر قناة السويس الثانية و«صحوة شعب» كان عنواناً لملحق خاص صدر بمناسبة مرور عامين على «30 يونيو».

يقول الفنان محمد المغربي عن أهمية المعرض: إنه يسجل ملاحم شعبية وتاريخية مهمة، وبرغم التطور التكنولوجي والاعتماد على الكمبيوتر في عالم الصحافة فإن الخط العربي تبقى له الروح الإنسانية المميزة واللمسة الفنية، وميز تغطية الأهرام للأحداث الاستثنائية. وإن هناك فرقاً بين الخط الرقعة والخط الصحفي الذي يبرز فيه الفنان قدرته على رص الكلمات بطريقة واضحة ومقروءة وجميلة، وما زال الخط العربي هو القادر على إبراز الحدث مع قدرته على التأكيد على الهوية العربية.

وعن سبب استخدام «الأهرام» للخط العربي في كتابة العنوان الرئيسي «المانشيت» للصفحة الأولى، يقول: إن الأهرام بحكم عراقتها وأصالتها اعتمدت في تاريخها على كتابة عناوينها بالخط العربي لما يحققه من إبراز وتأكيد أهمية وجماليات الخط العربي وقدرته على التعبير عن «استثنائية الأحداث» بما يؤكد الشخصية والهوية المتفردة للصحيفة، وقد كانت الأهرام حريصة على ضم العديد من رموز الخط العربي في مصر والعالم، من بينهم موسى وهبة محمد حمام وعدلي بولس والحاج قدري، وسيد دياب، وعبد الرحمن عبوش، وسمير عزيز الذي يعتبره الفنان الأب الروحي له.

وعلق على دعم الأهرام للخط العربي خضير البورسعيدي نقيب الخطاطين المصريين قائلاً: إن معرض محمد المغربي يعد الأول من نوعه لأنه يجمع بين الخط الصحفي والخط الكلاسيكي، وأنه يشكر «الأهرام» لرعايتها الخط وفتح صفحات الأهرام وملاحقه لهذا الفن والتعبير عن مشاكله وهمومه والحفاظ عليه من الاندثار في إطار حرصها على الهوية الحضارية للشعب المصري وإحياء الذاكرة الوطنية.